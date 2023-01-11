США допоможуть українським військовим посилити спроможності з кібербезпеки та кібероборони

Міністерство оборони України і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) домовились про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку реалізації заходів кібероборони.

Між Міністерством оборони України і Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global) укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей МОУ та ЗСУ. Йдеться також про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному і технологічному співробітництву МОУ та ЗСУ у сфері кібербезпеки. Передбачені меморандумом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності МОУ та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.

Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між МОУ та CRDF Global визначено наступні заходи:

— підтримка залучення зовнішньої експертизи для проведення реформ кібернапрямку МОУ/ЗСУ;

— методологічна та практична допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп’ютерні інциденти у військовій сфері (MIL.CERT-UA);

— організація та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців МОУ/ЗСУ, студентів вітчизняних військових учбових закладів;

— спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.

Одним із вдалих прикладів взаємодії між МОУ та CRDF Global, що передував підписанню Меморандуму, став National Defence Hackathon 2022, який відбувся наприкінці листопада минулого року. Він зібрав велику кількість учасників, забезпечив створення декількох програмно-аналітичних рішень, які вже використовуються в інтересах деяких підрозділів ЗСУ. У рамках хакатону також було започатковано декілька ініціатив щодо взаємодії військових з приватним сектором у сфері military tech.

Меморандум, за дорученням Міністра оборони України Олексія Резнікова, підписано заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком, з американської сторони повноваження підписанта було делеговано операційному директору Фонду CRDF Global в Україні Михайлу Веричу. // АрміяInform