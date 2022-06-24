Для розмінування України може знадобитися до 10 років

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За приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться до 10 років

Про це заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляють новини Укрнет.

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«До 10 років. Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн», – сказав він.

За його даними, в Україні забруднено вибухонебезпечними предметами близько 300 тис. квадратних кілометрів. На сьогодні очищено понад 62 тисячі гектарів території, знешкоджено понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.

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