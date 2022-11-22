До 10 років за ґратами засуджено учасника НЗФ т. зв.«ЛНР»

Прокурори у суді довели, що у вересні 2019 року 37-річний мешканець м. Алчевськ Луганської області вступив до так званої народної міліції «лнр» на посаду «старший стрілок». Засуджений під час «служби» займався транспортуванням військової техніки, виїжджав на лінію бойового зіткнення, заступав у добові наряди, виконував накази для посилення обороноздатності так званої «лнр» та збройного опору ЗСУ.

16 вересня 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон на околицях села Спірне Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури громадянина України засуджено до 10 років позбавлення волі без конфіскації майна. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Пресслужба Луганської обласної прокуратури