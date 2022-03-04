До Херсона звозять автобуси з людьми для проросійського мітингу

Місцевих мешканців просять не піддаватися на маніпуляції.

До Херсону звозять автобуси з людьми з для мітингу «за Росію». Про це LB.ua повідомляють місцеві мешканці. Також підтверджує Центр протидії дезінформарції при РНБО України.

Ситуация очень сложная: Оперативная информация по Херсонской области на 1 марта – новости Херсона

«4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричати, що Херсон — це «Херсонська народна республіка», — повідомляє ЦПД.

У відомстві кажуть, що для участі у проросійському мітингу до Херсона звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 «ГАЗелей».

«Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки!»

Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, що у Херсоні дві доби тривали бої. Через це місто опинилося на межі гуманітарної кризи.
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