До тероборони прийматимуть й громадян віком понад 60 років

До сил тероборони прийматимуть осіб віком понад 60 років. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр оборони Олексій Резніков.

«Мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога. Тож, «заблукавші», нех@й щастить», — написав Резніков.

До тероборони прийматимуть громадян 60+

Міністр оборони наголосив, що тільки в Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект уже роздано і продовжують роздавати бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. «Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще», — написав Резніков.

Міністр додав, що повномасштабна атака триває понад 30 годин.

«Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти зазнали суттєвих втрат. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас!», — написав міністр.

24 лютого Росія завдала ударів по Україні та розпочала війну. Верховна Рада зранку 24 лютого затвердила указ Президента Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану на всій території України.

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