Росіяни скинули на Куп’янськ керовану авіабомбу – троє загиблих

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Унаслідок удару росіян керованою авіабомбою по Куп’янську на Харківщині загинуло троє людей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни скинули на Куп'янськ керовану авіабомбу - троє загиблих

“Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей”, – заявив Синєгубов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 18 вересня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Харкову. // Укрінформ

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