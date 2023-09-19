Росіяни скинули на Куп’янськ керовану авіабомбу – троє загиблих

Унаслідок удару росіян керованою авіабомбою по Куп’янську на Харківщині загинуло троє людей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей”, – заявив Синєгубов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 18 вересня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Харкову. // Укрінформ