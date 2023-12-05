До України за посередництва Катару повертаються ще шість викрадених Росією дітей

У жовтні Катар допоміг повернутися чотирьом дітям.

До України повернуться ще шість викрадених Росією дітей. Угоди вдалося досягти завдяки посередництва Катару, пише The Guardian із посиланням на AFP.

Катарський міністр з питань міжнародного співробітництва, Лолва Алі-Хатер, сказав, що зараз Україна і РФ співпрацюють щодо повернення цих дітей. Діти возз’єднаються з родинами до новорічних свят.

“Обидві сторони повністю та добросовісно брали участь в процесі, а Катар виступив посередником”, – сказав міністр.

Хатер сказав, що посередництво Катару відбулося “у відповідь на запити Росії та України щодо визначення та вивчення потенційних сфер співпраці з метою встановлення основ довіри між двома сторонами”.

Перша інформація про повернення ще шістьох українців додому з’явилася декілька годин тому – від агентства Reuters. Журналісти посилалися на анонімні джерела, які надали дані про повернення дітей з Москви до Києва.

Це – вже друге повернення українських дітей за посередництва Катару. Перемовини щодо цього почалися ще в квітні. У жовтні до України повернулися четверо дітей.

Що відомо про викрадення Росією маленьких українців

Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім’ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що “евакуювали” понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.

Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім’я дитини, що ускладнює її розшук. До “всиновлення” викрадених українці російської сім’ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.

Одна зі складових “перевиховання” українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.