Додому повернули тіла ще 44-х полеглих захисників України

4 серпня в Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у Telegram:

“Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників”.

Уповноважений наголосив, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. // УП