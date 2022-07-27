Донеччина під вогнем: за добу російські окупанти зруйнували 23 житлових будинки

Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Поліція задокументувала наслідки обстрілів.

Ворог вдарив по 10 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Соледар, Сіверськ, смт Гостре, Билбасівка, Північне, селах Веселе, Опитне, Первомайське.

Окупаційні війська застосували проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс «С-300», РСЗВ «Град», артилерію.

Зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об’єкти: 23 будинки, з них 5 багатоквартирні, підприємство з видобутку солі, гаражі, легкові та вантажні авто.

Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області