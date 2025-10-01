Дрон атакував колаборанта в Новій Каховці

Колаборант і «гауляйтер» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що український безпілотник атакував одного з пособників окупантів у місті Нова Каховка – Володимира Леонтьєва.

“Сьогодні вранці під час атаки ворожої дрона “Баба-яга” (так росіяни та їхні поплічники називають дрон Vampire – ред.) постраждав голова Ради депутатів Нової Каховки Володимир Леонтьєв”.

За словами Сальдо, пособник окупантів зараз перебуває в “важкому стані в лікарні”.

Леонтьєву 61 рік. За даними місцевого видання Мост, у квітні 2022 року окупанти призначили його так званим очільником Нової Каховки. Тоді ж Леоньтєв отримав підозру у колабораційній діяльності.

У липні 2022 року поліція також повідомила гауляйтеру підозру у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна.

У травні 2023 року Леонтьєв розповідав, що на нього, нібито, скоїли замах.

Також у червні 2025 року він отримав підозру у викраденні міського голови Берислава Олександра Шаповалова. // УП