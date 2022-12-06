В Україну повернули тіла 49 загиблих захисників

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Про це повідомляє у Facebook Мінреінтеграції.

“Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників. Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих”, – ідеться в повідомленні.

За словами уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці.

“Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі,” – зауважив Котенко.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також щодо зниклих безвісти можна повідомити особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. // LB.ua