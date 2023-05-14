Російські окупанти, обстріляли з артилерії Марганецьку громаду, є поранені

Російські окупаційні війська вдень у неділю, 14 травня, обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Є поранені, заявив глава ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них – мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення”, – наголосив Лисак.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Вночі, 14 травня, росіяни обстріляли одну з громад Нікопольського району. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури. Крім того, пошкоджень зазнало транспортне підприємство. Водночас удень, 13 травня, ворог накрив артилерією Нікополь, унаслідок чого постраждав 57-річний чоловік. У Нікополі пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд, гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередачі.