Внаслідок сьогоднішнього масованого російського удару в Україні загинули 11 людей

Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого в ефірі телемарафону.

“Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00”, – зазначив він.