Встановлено особи 5 російських окупантів, які в Бучі розстріляли з БМД дві автівки з цивільними (відео)

Наразі оператору-навіднику БМД, який безпосередньо розстрілював людей у машинах, повідомили про підозру.

Національна поліція встановила особи 5 військових РФ, які в Бучі 5 березня минулого року із 30-міліметрової гармати бойової машини десанту (БМД) розстріляли дві автівки з мирними мешканцями, які намагалися евакуюватися з міста.

Згідно з повідомленням Нацполіції, встановлено особу командира БМД, оператора-навідника, механіка-водія бойової машини та двох членів десанту.

Наразі оператору-навіднику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). Санкція статті передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наголошується, що воєнні злочинці бачили, що це були цивільні авто, та все одно без попередження відкрили вогонь.

“В першому автомобілі знаходилася сім’я: батько, дружина та їхні сини – 4 та 9 років. В автомобілі, який рухався за ними, перебували їхні сусіди – подружжя і родичка. Вже незабаром вони побачили військову техніку та зупинилися. Машини були без тонування, тож росіяни бачили, що в авто перебувають цивільні. Та, попри це, відкрили по них вогонь”, – інформує Нацполіції.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Владислав Камінський, розстріл мешканців Бучі вели військові колони 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації. Колона складалася з бойових машин десанту, близько 40 машин такого типу.

“Я пам’ятаю, що почався обстріл, загорілася моя машина, куля потрапила в район акумулятора і там почалася пожежа. Я поглянув назад – і бачив вже мертву дружину та мертвих дітей. Розумів, що я поранений, що моя нога тримається на моїх джинсах”, – розповідає Олександр, який був за кермом першої машини і родину якого вбили російські військові.

Чоловік зміг відповзти від машини, що вже горіла, до дерев на узбіччі. Згодом йому змогли надати допомогу, доставили до лікарні і таким чином врятували життя.

В автомобілі, який рухався позаду, миттєво загинув чоловік, який сидів на передньому правому пасажирському, а дві жінки вижили. Слідчі підкреслюють, що розстріл цих автомобілів вівся приблизно з відстані 150 метрів. Вогонь вівся активно і без попередження, людей просто вбили. // УНІАН