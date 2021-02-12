На Львівщині СБУ викрила схему майнінгу криптовалют через несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Львівській області механізм привласнення криптовалют через несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних системи громадян та комунальних електромереж.

За попередніми даними досудового розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки.

Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат під час майнінгу ділки здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

У ході обшуків за адресами розміщення технологічного обладнання та за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно зі СВ Дрогобицького РВ ВП ГУ НП у Львівській області під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури.

Управління Служби безпеки України у Львівській області