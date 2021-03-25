У Запоріжжі суд виправдав підозрюваного у вбивстві сімейної пари

У Запоріжжі Хортицький районний суд виправдав чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сімейної пари. Суд визнав вину чоловіка не доведеною.



Про це йдеться на сторінці суду.

Подія сталася у селі Канівське Запорізької області 10 квітня 2019 року. У власному будинку були вбиті чоловік та його дружина. Жінку задушили мотузкою, а чоловіка застрелили пострілом у голову з невстановленої гладкоствольної вогнепальної зброї.

Тоді у подвійному вбивстві звинуватили родича убитого чоловіка громадянина Б*. Також його звинуватили у зберіганні наркотичних засобів без мети збуту та вирощуванні марихуани.

“24 березня 2021 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя ухвалив вирок по справі, яким виправдав Б. за обвинуваченням в умисному вбивстві двох осіб за п.1 ч.2 ст.115 КК України у зв’язку із недоведеністю його винуватості. Також Б. був визнаний винуватим у придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, а також у незаконному посіві та вирощуванні рослин коноплі за ч.1 ст.309, ч.1 ст.310 КК України”, – йдеться у вироку суду.

За зберігання наркотиків чоловікові дали умовний термін. // Діло