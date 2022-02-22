У Києві затримали наркомана, який трощив припарковані авто

22 лютого, близько 3-ї години ранку, патрульні отримали виклик з приводу хуліганства. Заявник повідомив, що вулицею Ушинського в напрямку вулиці Донецької йде чоловік та б’є руками припарковані автівки.

Патрульні виявили у вказаному місці автомобілі з пошкодженнями. Порушника затримали та доставили до Солом’янського управління поліції для встановлення особи та надання правової кваліфікації його діям.

Своєї вини чоловік не заперечував й повідомив, що не може контролювати свої дії оскільки вживав наркотики. Надалі 24-річного громадянина шпиталізували до медзакладу.

Ми вдячні небайдужому громадянину, який повідомив про правопорушення. Тільки разом ми зробимо місто безпечним. // Вартові еспресо