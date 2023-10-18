Дронами атаковано військовий табір росіян біля аеродрому «Халіно» на Курщині: ураження суттєві

Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору, де розміщувалися до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Служба безпеки України атакувала безпілотниками польовий військовий табір росіян біля аеродрому “Халіно” неподалік села Постоялі двори у Курській області РФ.

Як повідомило УНІАН джерело в СБУ, там розміщувалися до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але, за даними СБУ, ураження були доволі потужними, адже зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.

“Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО “збила всі безпілотники” і “потєрь нєт”, – додав співрозмовник УНІАН.