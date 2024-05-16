Дрони ГУР вразили оборонний завод у російській Тулі, – ЗМІ
Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство. Йдеться про завод “Базальт” у Тулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.
З відкритих джерел відомо, що “Базальт” у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.
Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.