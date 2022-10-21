Дрони рашистів як інструмент проти самих рашистів (відео)

Розвідка розібрала на гвинтики іранський дрон “Мохаджер-6” і готова направити його “братів” назад на рашистів, йдеться в сюжеті “ТСН”.

Приземлені дрони допомагають військовим виявити слабкі місця цієї техніки і ще справніше із ними боротись. Під час досліджень наші військові виявляють і походження деталей, які використовують для створення цієї вбивчої техніки. Особливо, кажуть, допомагають у цій справі неушкоджені зразки.

“Коли ми отримуємо цілий зразок, який можна розібрати і подивитися, як працює одна система із другою, то це набагато краще, ніж коли ми маємо уламки”, – каже представник Головного управління розвідки.

“Мохаджера-6”, якого збили у вересні, розкрутили буквально до останнього гвинтика. Виготовлений він був у лютому цього року, не виключено, що це був один із перших його вильотів. Що одразу кинулося в очі – те, як іранський виробник приховував всі сліди, хто виготовив цей літальний апарат. Видали виробника написи англійською із граматичними помилками. “Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну, який вони просто не помітили, зі зворотнього боку на платі нанесений”, – додають розвідники.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України