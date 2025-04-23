Друг Трампа атакує Київ ракетами та дронами
Вночі 24 квітня Київ атакували російські ракети та дрони.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко
“У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони”.
В КМВА повідомили, що Київ під атакою ворожих ракет.
“Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги.
У Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто.
У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень”.Tweet