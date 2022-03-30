ДСНС опублікувала фото та характеристики найпоширеніших мінних загроз
Підходити, зрушувати з місця, виконувати будь-які дії з такими предметами не можна.
Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала зображення та характеристики загроз найпоширеніших вибухонебезпечних предметів.
«Укотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям», – закликали в ДСНС.
ПФМ-1 та ПФС-1С (схожа на метелик) – фугасна протипіхотна міна натискної дії. Буває зеленого та коричневого кольорів. Можуть зустрічатися в місцях ударів із систем залпового вогню.
ОЗМ-12 – осколкова міна кругового ураження. Має датчики цілі у вигляді розтяжки. Може встановлюватись в керованому і некерованому виглядах.
МОН-50 – осколкова протипіхотна міна спрямованої дії. Має датчики цілі у вигляді розтяжки.
ТМ-62 – фугасна протитанкова міна. Датчик цілі у вигляді диску. Встановлюється в ґрунт або на поверхню землі.
ПОМ-2 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Має чотири розтяжки.
ПМН-2 – фугасна протитанкова міна натискної дії. Встановлюється на ґрунтах або поверхні землі. Буває зелена і коричнева.
МОН-200 – осколкова протипіхотна міна. Має датчики у вигляді розтяжки, відрізняється від МОН-50 більшим розміром.
Нагадаємо, російські війська також скидають на українські населені пункти касетні боєприпаси (мають примітну білу стрічку). Від цього виду вибухівки після завершення бойових дій гине найбільша кількість людей. // LB.ua