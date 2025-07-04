ДСНС: під завалами у Києві виявили тіло загиблого

Наразі відомо також про 26 постраждалих.

Після ракетного удару по Києву в ніч на 4 липня на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів, інформує пресслужба ДСНС. Наразі у столиці відомо також про 26 постраждалих, серед яких дитина.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідацію наслідків: гасять пожежі та розбирають завали. Вони вже вивезли понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

“На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС — зокрема пожежний робот — поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста”, — додали у ДСНС. // Дзеркало тижня