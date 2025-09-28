ДСНС показала зруйнований російським ударом ЖК «Львівський» під Києвом

В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК “Львівський”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

На місці ворожих ударів продовжуються роботи з ліквідації наслідків, потерпілим надається допомога, зокрема працюють психологи. Дані щодо можливих загиблих уточнюються.

Наразі відомо про 27 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Київщини. Бучанський район : постраждало 17 людей.

: постраждало 17 людей. Фастівський район : травмовано 7 осіб. На місцевому підприємстві сталася пожежа, де п’ятеро людей отримали поранення. Також ліквідовано займання приватного домоволодіння.

: травмовано 7 осіб. На місцевому підприємстві сталася пожежа, де п’ятеро людей отримали поранення. Також ліквідовано займання приватного домоволодіння. Білоцерківський район: постраждали 3 людини. Тут горіла покрівля багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджено 6 автомобілів. Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці від бригад екстреної медичної допомоги. Руйнування та пожежі зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах. На місці працюють оперативні служби.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Київщини (ДСНС, Київська ОВА)