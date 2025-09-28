ДСНС показала зруйнований російським ударом ЖК «Львівський» під Києвом
В результаті масованої атаки РФ найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК “Львівський”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
На місці ворожих ударів продовжуються роботи з ліквідації наслідків, потерпілим надається допомога, зокрема працюють психологи. Дані щодо можливих загиблих уточнюються.
Наразі відомо про 27 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Київщини.
- Бучанський район: постраждало 17 людей.
- Фастівський район: травмовано 7 осіб. На місцевому підприємстві сталася пожежа, де п’ятеро людей отримали поранення. Також ліквідовано займання приватного домоволодіння.
- Білоцерківський район: постраждали 3 людини. Тут горіла покрівля багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджено 6 автомобілів.
Усі постраждалі отримали необхідну допомогу на місці від бригад екстреної медичної допомоги.
Руйнування та пожежі зафіксовані також у Обухівському та Бориспільському районах.
На місці працюють оперативні служби.
Фото: наслідки ворожого обстрілу Київщини (ДСНС, Київська ОВА)
Що відомо про обстріл Києва
Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Оболонському й Солом’янському районах.
Станом на зараз підтверджено 13 постраждалих, щонайменше 4 загиблих, серед них 12-річна дівчинка.
Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.