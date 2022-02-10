За участь у незаконних збройних формуваннях судитимуть мешканця Лисичанська

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який брав участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними досудового розслідування, у вересні 2017 року мешканець м. Лисичанськ, добровільно вступив до «Козацької національної гвардії всевеликого війська донського ім. М. І. Платова», що діяла на частині окупованої території Луганської області, зокрема у м. Алчевськ.

Усвідомлюючи, що діяльність НЗФ спрямована на заволодіння територіями області та їх утримання, силову підтримку «владних структур» «ЛНР», знищення живої сили супротивника чоловік своїми активними діями сприяв його незаконному функціонуванню.

Під час «служби» в лавах бойовиків обвинувачений виконував роботи зі зміцнення блокпоста, який знаходився біля виправної колонії № 13 у місті Алчевськ Луганської області – копав окопи, допомагав будувати бліндажі та інші фортифікаційні споруди, облаштовував позиції, призначені для розміщення живої сили під час здійснення бойових дій, здійснював перевірку документів у осіб, які перетинають блокпост та транспортних засобів на предмет наявності в них заборонених предметів.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Лисичанської окружної

прокуратури Луганської області)