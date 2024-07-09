ДТЕК: на території “Охматдиту” повністю зруйновані дві підстанції

Внаслідок атаки 8 липня на території “Охматдиту” було зруйновано дві підстанції, енергетики під’єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

“Якщо говорити про Охматдит — на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали”, – розповів він.

За словами Сахарука, потрібно буде відновлювати й підстанції й багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Визначати етапи відновлення будуть з місцевою владою. // Економічна правда