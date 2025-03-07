ДТЕК зупинив видобуток газу на Полтавщині після ранкової російської атаки

Потужності зазнали серйозних руйнувань.

Пошкоджені під час вранішньої російської ракетно-дронової атаки об’єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області припинили свою роботу. Про це повідомила Група ДТЕК.

«Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили свою роботу», – йдеться в заяві.

Раніше група «Нафтогаз» також заявила про удар російських нападників по об’єктах компанії. В «Нафтогазі» зазначили, що пошкоджень зазнали виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну 67 ракетами різних типів та 194 ударними БпЛА. Силам оборони вдалось збити 134 повітряних цілей, в тому числі 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см, вісім крилатих ракет «Калібр», одну КАБ та 100 дронів.

Як писало нещодавно агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в галузі, після низки російських ударів по газовидобувній галузі Україна уже приблизно на 40% знизила видобуток газу. // Дзеркало тижня