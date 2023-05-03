Думки експертів: Контрнаступ ЗСУ: чого очікувати та що буде мірилом успіху? 

Чи зможуть українці “неприємно здивувати” росіян під час планованого контрнаступу? Чим можна виміряти успіх операцій? І чи дійсно Київ готовий до цього? Майбутні наступальні ЗСУ дії широко обговорюють на сторінках західних видань та у соцмережевих дописах військових експертів зі США та Європи, зазначає Голос Америки.

Українці зможуть досягти значного тактичного та ймовірно операційного успіху, але це може не означати видимих територіальних відвоювань, адже це не буде показовим для цієї фази війни. Так вважає колишній командувач армії США у Європі Марк Гертлінг. На його переконання, “українські сили покажуть себе добре (навіть краще, ніж раніше), а російські сили продовжуватимуть працювати погано (хоча й не так погано, як у минулому). Частково це пов’язано зі зміною ролей (напад проти захисту та час, витрачений на підготовку)”, – твітує екс-генерал.

Ця “наступна фаза, ймовірно, буде найважчою для обох сторін”, виграє сторона, що найкраще підготувалась, вважає Гертлінг. Тому він радить: “Будьте обережні з тими, хто прагне великих кроків і великих або швидких здобутків. Це може статися в деяких областях, але налагодження логістики для підтримки наступу стане великим випробуванням для кожної сторони. Я вважаю, що тут Україна випередить Росію завдяки ретельній підготовці”.

Колишній генерал-майор австралійської армії Мік Раян вважає, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься не як одна велика воєнна кампанія, а різні наступи у багатьох місцях. “Українці захочуть збити з пантелику, перехитрити, здивувати росіян, – сказав Раян. – Думаю, нам треба чітке розуміння того, що означатиме успіх контрнаступу. По-перше, українцям потрібно відвоювати свої землі. Вони хочуть звільнити своїх співгромадян і повернути свою суверенну територію. Але також їм треба бути брати у полон чи знищувати російські сили, щоб росіяни не могли почати контратаки та представляти загрози у майбутньому, протягом цього року”.

“Також українцям треба переконатись, що їхній власний народ, але також політики й люди на Заході бачать успішний наступ. Тому їм потрібно буде комунікувати про те, що відбувається, про успішний наступ”, – додав Раян.

За його словами, українські сили отримали чимало військової допомоги від Заходу протягом останніх 14 місяців, але вони використали значну частину своїх запасів боєприпасів. Водночас, підкреслює австралійський генерал, “одна річ, яку українці довели від самого початку цієї війни: вони дуже швидко вчаться, починають застосовувати нову зброю й використовують її винахідливими способами, про які ми не здогадувались”.

“Думаю, вони здивують нас приємно, а росіян – неприємно у майбутньому наступі”, – додав Раян.

Колишній командувач військових сил Австралії також висуває низку індикаторів, які можуть стати мірилом успішності контрнаступу ЗСУ. Окрім відвоювання територій та знищення військ і логістики супротивника, це: “сюрпризи” для росіян – тактичні чи операційні – що можуть спричинити шок і повільніші відповіді Кремля на дії Києва; контрнаступ створить позиції для того, щоб повернути Крим; можливість продовжувати захищати інші частини України, поки відбувається контрнаступ на окуповані території; уникнення масштабних жертв серед українських сил і збереження диспропорційно більших втрат з боку росіян.

Поки однією з найбільших інтриг контрнаступу залишається основний напрямок дій ЗСУ, експерти називають херсонський, запорізький, харківський напрямки, британський професор й оглядач RUSI Марк Галеотті каже, що за словами самих українських командувачів, простір для маневру ЗСУ досить обмежений – і росіяни про це знають.

Він підкреслює, що попри заяви західних лідерів, що більшість обіцяної Києву зброї вже доставлено, українці не готові до весняного контрнаступу, однак вони не мають вибору. Адже “президент Зеленський дуже вміло управляв Заходом, але щоб зберегти його підтримку, він повинен демонструвати те, що вашингтонські інсайдери досить негарно називають “поверненням інвестицій””, – пише Галеотті.

Він зазначає, що із тим, як росіяни здебільшого перейшли в оборону, їхній рівень втрат на полі бою значно скоротився, а Київ відчуває значну нестачу боєприпасів, і США та Європа поки не можуть задовольнити цей запит. Однак зі скороченням запасів озброєння стикається й Росія, а також попри масову кампанію лави армії росіяни поповнюють неохоче.

“Тоді як обидві сторони мають значну тактичну свободу, але стратегічно вони обмежені. Україна повинна здійснити великий наступ; Росія повинна спробувати позбавити їх перемоги, що сподобається натовпу. У кожного з них є свої ролі, і всі знають сценарій – це справді питання того, наскільки добре вони грають та імпровізують у своїх ролях”, – підсумував Галеотті.

“Переможе не той, хто зазнає найбільших втрат, а той, хто вирішить, що мета війни не варта ціни”

“Дев’ять років з початку війни, маючи усі переваги, Росія контролює 15% України. Вони все ще не мають переваги в повітрі. Вони не можуть зупинити будь-які потяги/колони, які йдуть в Україну. Я не бачу підстав для будь-якого російського оптимізму. Крим – це вирішальний терен. Звільніть його, і ця війна закінчиться”, – пише у Twitter інший американський генерал у відставці, що командував американськими силами у Європі Бен Годжес.

В іншому дописі він згадує, що торік Годжес “оцінив, що Росія не має ресурсів для цього і що вони досягнуть кульмінації в цих зусиллях”, “що й сталось”. При цьому колишній генерал додав: “Однією з причин, чому я так помилявся у своїй оцінці російських військових можливостей, було те, що я не зміг оцінити глибину та вплив корупції в Міністерстві оборони Росії”. Колишній полковник американської армії, професор Army War College Боб Гамільтон коментує нещодавні заяви Білого дому про те, що за їхніми оцінками, із грудня Росія зазнала втрат у 100 тисяч вбитих і поранених. “Приголомшливі цифри, які, ймовірно, надихнуть багато злорадності та самовихваляння. Ми кажемо собі, що західні армії краще навчені, оснащені та керовані, тому вони не можуть зазнавати таких втрат. Можливо, це правда, але чи могли б ми підтримувати війни, якби це було так?”

Він також нагадує: “Технології можуть змінити характер війни, але за своєю природою війна — це кривавий контакт волі між племенами людей”.

“Переможе не той, хто зазнає найбільших втрат, а той, хто вирішить, що мета війни не варта ціни, і здасться. Ми багато разів дізнавалися про це в минулому через гіркий досвід, будемо сподіватися, що нам не доведеться вчитися знову”, – додав Гамільтон.

Літаки для контрнаступу

Для підтримки контрнаступу українські лідери повторюють заклики до західних партнерів про потрібність додаткових засобів протиповітряної оборони, як наземних систем, так і бойових літаків західного виробництва для захисту від бомбардувань.

Старший співробітник аналітичного центру Європейська рада закордонних відносин Густав Грессель підкреслює, що “укріплення в російському тилу можуть сповільнювати українські просування принаймні настільки, щоб російські літаки могли завдавати ударів по військах, що розчищатимуть перешкоди”. “А використання тими літаками крилатих бомб дозволяє їм завдавати ударів за межами досяжності “Гепардів”. Щоб захистити наземні сили від таких ударів українській авіації доведеться вилітати, щоб принаймні перешкоджати російським нападам. Це означає, що контрнаступ складатиметься з коштовних битв на виснаження”, – пише аналітик.

“Нам буде набагато складніше. Ми будемо втрачати більше людей. Це може гальмувати процеси визволення нашої держави”, – сказав президент України Володимир Зеленський, коли його запитали, що означатиме для України відсутність нових західних літаків.

“Не можна виграти війну з повітря, але можна програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір”, – так раніше в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки розповів один із підполковник у відставці Ден Гемптон. За його словами, “потрібно перетворити повітряний простір над Україною в безпольотну зону для росіян”, і винищувачі F-16 підходять для цього якомога краще, адже це багатоцільовий винищувач, що може атакувати цілі “повітря-земля” і “повітря-повітря”.

Окрім низки експертів, посадовців і законодавців в Україні, США та Європі, до заклику надати Києву новітні винищувачі приєднався і британський мільярдер Річард Бренсон. “Поки ракети падають на багатоповерхівки Києва, є одна важлива річ. Як президент Зеленський сказав, ніхто не може очікувати, що Україна полетить і виштовхне Росію одним підрізаним крилом. Дайте Україні все, що їй потрібно. Якомога швидше”.

А ветеран американської армії, Александр Дрюке, який до російського полону був добровольцем в українських лавах, у розмові з Українською службою Голосу Америки наголосив, що в умовах, коли американці “починають відчувати втому від війни” Росії в Україні, то США та союзникам варто надати Києву все необхідне для якомога швидшої перемоги.

“Тому ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну, – ракети великої дальності, артилерію, снаряди, літаки, танки, медичне обладнання, бронежилети, все, що їм потрібно, – сказав Дрюке. – Українці – затяті борці, вони вражають. Вони кваліфіковані. Вони дуже швидко навчаються. І вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо надавати їм необхідні для цього засоби”.