Два газових сховища України потрапили під російський удар

Під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз України“.

“Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу”, – йдеться в повідомленні.