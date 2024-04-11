Два газових сховища України потрапили під російський удар

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Під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз України“.

“Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, на щастя, співробітники не постраждали.

Атака 11 квітня

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет (“Кинжал”), а також дронів-камікадзе.

Російські війська застосували понад 80 дронів і ракет. Основний удар дронів припав на Львівщину. Силами ППО знищено 57 повітряних цілей.

 

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