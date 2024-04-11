Два газових сховища України потрапили під російський удар
Під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз України“.
Як зазначили в прес-службі, на щастя, співробітники не постраждали.
Атака 11 квітня
Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет (“Кинжал”), а також дронів-камікадзе.
Російські війська застосували понад 80 дронів і ракет. Основний удар дронів припав на Львівщину. Силами ППО знищено 57 повітряних цілей.
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