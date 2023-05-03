Жорстоке поводження з цивільними у селі Слобода на Чернігівщині – двох російських окупантів засуджено до 11 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винними двох військовослужбовців рф у жорстокому поводженні з цивільним населенням й порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком суду їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району двоє озброєних військовослужбовців рф незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні сільського магазину.

Щоб отримати відомості про розташування військ ЗСУ, вони застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому рф та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних.

Після побиття потерпілого військові рф вивели його на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора