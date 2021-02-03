На Київщині за вчинення розбійного нападу судитимуть двох осіб

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох мешканців м.Буча за фактом вчинення розбійного нападу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні минулого року, молодики, перебуваючи разом із шістьма товаришами в громадському місці, побачили двох незнайомців біля банкомату в самому центрі вказаного населеного пункту.

Обвинувачені напали на потерпілих, завдали їм декілька ударів кулаками по голові та обличчю, після чого запхали у свої автівки та вивезли до найближчої лісосмуги, де продовжили бити, прив’язавши нещасних до дерева мотузкою. Погрожуючи вбивством, зловмисники відібрали у своїх жертв усе наявне майно, завдавши їм збитків на понад 22,2 тисячі гривень.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури