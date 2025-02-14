СБУ затримала 6-х поплічників рашистів, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні

Служба безпеки затримала ще 6-х ворожих поплічників, які за завданням рф намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Фігуранти видавали себе за активістів фейкового «народовладдя» і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Також вони заперечували збройну агресію рф і намагалися штучно дискредитувати командування Сил оборони.

Для поширення кремлівських наративів зловмисники створювали власні неформальні об’єднання та рухи. Їхнім учасникам обіцяли бронь від мобілізації та «посади» в керівництві псевдогромадських організацій.

🔹 Так, на Чернігівщині затримано керівника однієї з течій фейкового «народовладдя». Також нейтралізовано «філії» прокремлівського осередку у Черкаській та Одеській областях.

Фігуранти не визнавали українську державність, органи влади та чинне законодавство. Серед іншого, зловмисники агітували чоловіків призовного віку ухилятися від мобілізації.

Для цього пропонували військовозобов’язаним вступати до лав так званого «силового блоку народовладдя», де їм обіцяли видати армійський однострій та присвоїти фейкове «звання».

Щоб публічно заявити про псевдогромадське об’єднання, його організатори створили свій сайт, де публікували ворожий контент.

🔹 Крім того, на Волині підозру отримав місцевий житель, який намагався створити в обласному центрі «органи самоврядування» на підтримку кремлівського режиму.

Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій Ютуб-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській, Одеській та Волинській областях за процесуального керівництва Черкаської та Волинської обласних прокуратур.

Служба безпеки України