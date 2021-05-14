На Хмельниччині нелюд «виховував» дітей розпеченою коцюбою

Слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України відносно чоловіка, який розпеченою коцюбою побив двох своїх малолітніх дітей.

Про виявлення слідів побоїв та сильних опіків на тілі дітей до поліції повідомила працівниця селищної ради. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 37-річний чоловік розпеченою коцюбою побив свого 8-річного сина на 6-річну доньку.

Як з’ясувалося, співмешканка, яка не є біологічною матір’ю побитих дітей, поскаржилася, що вони не слухаються. Щоб їх вгамувати, батько взяв коцюбу, розігрів її у печі та відлупцював дітей.

В результаті такого «виховного» процесу діти отримали опіки сідниць, ніг та спини.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу — 127 (катування) та 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та оголосили батькові про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Усі п’ятеро дітей, які виховувалися в родині, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків і перебувають у лікарні.

Слідчі докладають зусиль щодо притягнення до відповідальності і співмешканки, на очах якої відбувалося побиття дітей, а вона не вжила жодних заходів для припинення злочину.

Сектор комунікації в Хмельницькій області