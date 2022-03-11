Два російські літаки завдали удару по селу Копани в Білорусі
Бомби впали і на українську територію.
Росія вчинила збройну провокацію з метою виправдати втягування Білорусі у війну проти України. Два літаки ЗС РФ завдали артудару по селу у Брестській області республіки Білорусь.
Про це повідомляє пресслужба Командування повітряних Сил ЗСУ.
За даними Держприкордонслужби, сьогодні о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь) , зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневе ураження по населеному пункту Копани (Білорусь).
Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.
«Це провокація! Мета — втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!», – наголошують у Командуванні повітряних Сил ЗСУ.
Оновлення. Бомби з російських літаків впали не лише на білоруську територію, а й на українську – у Волинській області, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
Він оприлюднив фото, які зроблено українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю.