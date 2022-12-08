Російська дезінформація демонізує українських біженців

Кремлівські пропагандисти прагнуть налаштувати Європу проти українців напередодні можливої нової хвилі міграції.

Росія влаштувала дезінформаційну кампанію проти українців, які поїхали шукати прихистку за кордоном через війну. Нещодавно в новинах показували сюжет із жінкою, яка ридала і говорила, що біженці з України влаштували в її будинку пожежу, пише Washington Post.

Відео з логотипом таблоїду Bild поширилося з маленького акаунту YouTube через додаток Telegram аж до російських державних ЗМІ.

“Але це був фейк, з кадрами непов’язаних подій, з’єднаними разом, щоб створити фальшивий новинний репортаж, який представив українських біженців як безвідрадних підбурювачів, котрі сіють хаос щедрим німцям, які їх прийняли”, – зазначили в газеті.

Журналісти додали, що прокремлівські пропагандисти взялися за нову мету: налаштувати європейців проти 7,8 мільйонів українських біженців. Вони зачіпають глибоко вкорінені європейські розбіжності щодо імміграції. Експерти кажуть, що пропагандистська кампанія спрямована на розпалювання страху та розколу серед критично важливих європейських союзників України, які готуються до нового потоку біженців цієї зими.

У Німеччині, де проживає понад 1 мільйон українців, спроби підпалів і погрозливі графіті на будинках для біженців і школах в останні місяці свідчать про те, що повідомлення вже досягли радикальних верств. У багатьох випадках дезінформація поширюється через Telegram, який модерує вміст набагато менше, ніж відомі гіганти, такі як Facebook від Meta та YouTube від Google.

Нагадамо, в жовтні в німецькому таборі для біженців виникла пожежа. Поліція не виключала підпал. // LB.ua