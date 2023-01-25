Двом бойовикам так званої «народної міліції ЛНР» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури двом громадянам України повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, влітку 2016 року двоє жителів Луганщини добровільно вступили до лав незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації РФ. Один – до «7 ОМСБР 2 АК народної міліції ЛНР» на посаду «стрілка 3 взводу 1 роти 1 МСБ», інший – до «14 ОМСБ «Прізрак» народної міліції ЛНР» на посаду «помічника гранатометника».

Підозрювані брали безпосередню участь у бойових діях на східному фронті проти ЗСУ з 2016 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року вони продовжили участь у збройній агресії проти України.

У кінці грудня 2022 року в Донецькій області військовослужбовці ЗСУ взяли їх у полон.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора