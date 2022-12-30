Директор ритуальної служби тікав від армії з підробленим паспортом Хорватії

Дзержинський районний суд Кривого Рогу виніс вирок щодо директора КП «Ритуальна Служба» Синельниківської міської ради Дніпропетровської області. Його визнали винним у пособництві в підробленні документа і його використанні, повідомляється у реєстрі судових рішень.

Після початку повномасштабного вторгнення, йдеться у матеріалах справи, обвинувачуваний виявив бажання незаконно перетнути державний кордон України за допомогою підроблених документів.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 18 травня 2022 року знайомий запропонував чоловіку за грошову винагороду організувати незаконний перетин за допомогою підробленого документа громадянина Республіки Хорватія. Директор ритуальної служби прийняв пропозицію та передав гроші в якості передоплати за виготовлення підробленого паспорта. Після того особи між собою узгодили конкретну дату незаконного перетину державного кордону України, а обвинувачуваному довелось навіть вивчити дещо хорватською.

Ввечері 19 червня в селі Старовойтове Волинської області чоловік був викритий на пункті пропуску «Ягодин» між Україною та Польщею.

В ході судового засідання сторони повідомили суд про укладання угоди про визнання винуватості та надали суду угоду про визнання винуватості. Йому ухвалили покарання у вигляді 2 років обмеження волі. Й разом з тим звільнили від призначеного покарання з іспитовим строком у 2 роки, якщо чоловік протягом вказаного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»