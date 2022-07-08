Пентагон анонсує новий пакет допомоги Україні на $400 млн.: туди увійдуть 4 HIMARS

США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки.

Про це повідомив у п’ятницю журналістам високопоставлений представник Пентагону, пише УНН з посиланням на CNN.

Як повідомляється, останній пакет допомоги оцінюється в 400 мільйонів доларів та фінансується лише з асигнувань, що означає, що США відправляють зброю безпосередньо з американських запасів озброєнь.

Пакет на 400 мільйонів доларів включає:

— чотири додаткові HIMARS і додаткові боєприпаси для них;

– три тактичні автомобілі для «відновлення обладнання, підтримки українських зусиль з ремонту, поповнення запасів у міру продовження бою»;

– 1000 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів;

– боєприпаси;

– протибатарейні системи;

— запасні частини та інше обладнання.

1000 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, які США надають Україні в цьому пакеті, є «новим типом» боєприпасів, які раніше США не надавали Україні, додав чиновник.

США надали Україні загалом 12 систем HIMARS, а також чотири додаткові системи, сказав чиновник.

Повідомлення про те, що росіяни знищили дві системи HIMARS, є хибними, додав представник Пентагону.

«Ті, що вже були надані, повністю враховані. Українці все ще використовують їх у бою», — сказав чиновник.