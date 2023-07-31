Дитячий омбудсмен РФ визнала викрадення сотень тисяч українських дітей

1,5 тисячі депортованих дітей не мають батьків.

Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, в окремій доповіді визнала депортацію близько 4,8 мільйонів жителів України, в тому числі – 700 тисяч дітей, пише РБК.

“Переважна більшість неповнолітніх прибули разом з батьками або іншими родичами”, – стверджує Львова-Бєлова в доповіді.

Львова-Бєлова зазначає, що 1,5 тисячі депортованих дітей – сироти і такі, що залишилися без піклування батьків.

Вона також підтверджує незаконне усиновлення російськими громадянами 288 дітей з так званої “ДНР” і 92 дітей – з так званої “ЛНР”.

Омбудсмен підтверджує і вивезення дітей з Херсонської, Запорізької, Харківської областей та інших територій на “відпочинок” до Криму.

“Їх разом з тими, хто супроводжує за довіреностями від батьків, прийняли санаторії та організації відпочинку та оздоровлення Криму і Краснодарського краю”, – йдеться в доповіді.

Депортація українських дітей – це потрібно знати

Після окупації території України у 2022 році російські загарбники активно вивозили дітей на територію Росії та Білорусі, де на неповнолітніх українців чекали центри перевиховання та загроза всиновлення до російських родин.

Україна встановила імена близько 20 тисяч депортованих дітей і працює над їх поверненням. Депортованих дітей може бути в рази більше – за даними українського омбудсмена, на окупованих Росією територіях до війни проживало близько 700 тисяч дітей.

Частина викрадених дітей була відправлена на територію РФ і Криму, де діє мережа центрів перевиховання українських дітей. Відправка в дитячі “табори”, за твердженнями окупантів, проводилася за згодою їх батьків, проте відомі численні випадки примусу.

Викрадення дітей розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Суд раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, яких вважають причетними до злочину.

Президент країни-агресора заявляв, що депортація українських дітей окупантами є “абсолютно легальною”, а дитячий омбудсмен, яка усиновила депортованого з Маріуполя хлопчика, стверджує, що займалася не депортацією, а “евакуацією з-під обстрілів”. // УНІАН