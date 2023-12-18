Екс-офіцер ГРУ та інструктор «Вагнера» втік до Нідерландів і готовий свідчити в Гаазі

Окупант просить політичного притулку та обіцяє свідчити про високопоставлених чиновників РФ.

Колишній офіцер Головного розвідувального управління РФ та старший інструктор ПВК “Вагнер” прилетів до Амстердама і попросив політичного прихистку в Нідерландах.

Російський правозахисний проект Gulagu.net опублікував фото явки з повинною екс-силовика. Як свідчить документ, екс-офіцер ГРУ висловив готовність постати перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі та дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії у 2014-2015 та у 2022 роках, зокрема й обстрілів Донецька з метою налаштувати населення проти ЗСУ.

“Свідчення про воєнні злочини передано в офіс прокурора та слідчих Міжнародного кримінального суду”, – йдеться в повідомленні.

Полковник готовий говорити

Ім’я росіянина не розкривають, але зазначають, що екс-офіцер мав звання полковника, обіймав посаду “начальника” так званого 4-го відділу управління спецоперацій “генпрокуратури ДНР”. Він готовий свідчити проти таких осіб, як:

ідеолог проєкту “Новоросія” Владислав Сурков;

депутат Держдуми РФ Олександр Бородай;

командир 10-ї бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майор Сергій Свид (позивний “Рязань”, куратор “Редута” та “Вагнер”);

ПВК “Вагнер” та інші високопоставлені співробітники ФСБ та міноборони РФ, які курували “спецоперації” в Україні в 2014-2015 та у 2022 роках.

“Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім’ї міжнародного захисту, тому що на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова кара або шантаж через погрози моїй сім’ї для відмови від показань незалежному суду”, – йдеться у явці з повинною.

Росіяни у документі заявив, що понад рік передавав засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну дані для формування матеріалу до МКС та Офісу генпрокурора України.

Колишній високопоставлений інструктор “Вагнера” та екс-офіцер ГРУ зізнався, що права рука Пригожина у ПВК “Вагнер” Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні та Сирії. Він називав це “наказами Пригожина, який виконував волю Путіна”.

Автор явки з повинною у 2014 року взяв участь у “першому вторгненні в Україну”, командуючи групою захисту “прем’єра ДНР” Бородая, який діяв від адміністрації Путіна, “особисто від Владислава Суркова”.

“Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частині України, яким керувала АП Росії”, – написав екс-офіцер.

Він стверджує, що був свідком “страшної фальсифікації” на всіх “референдумах” на окупованих територіях та непрямим свідком “кривавої розв’язки” в аеропорту Донецька в травні 2014 року, коли Бородай, колаборант із СБУ Олександр Ходаковський та їхні помічники “занапастили купу народу”, щоб Москва скоріше виділила гроші та зброю.

“Кремль замовляв більше жертв і обов’язково бойових дій під виглядом “визвольного руху народу”, – розповів російський силовик.

Автор явки з повинною також пише, що бойовики “ДНР” самі обстрілювали Донецьк, щоб зірвати “Мінськ-2” та дестабілізувати свідомість цивільного населення Донецька проти сил ЗСУ.

Війна та злочини

За його словами, у 2021 та 2022 роках ФСБ готувала ДРГ для дій на території України неподалік “ЛДНР”, щоб дестабілізувати обстановку в ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну.

Саме на базі цих загонів сформували батальйонні тактичні групи, які вторглися в Україну в лютому 2022 року. Екс-офіцер був начальником розвідки 2-го загону. Під час виконання “завдань” від міноборони РФ в Україні “неодноразово бачив порушення 4-ї статті Женевської Конвенції стосовно цивільного населення”, зокрема жорстокість до військовополонених та їх убивство або вивезення дітей без батьків до Білорусі.

“Наприкінці березня в районі міст Гостомель – Буча я отримав наказ від співробітників контррозвідки розстріляти п’ятьох людей, яких ми тримали в полоні та яких ФСБ представила як диверсантів, хоча це всі були жителі найближчих сіл. Я наказ не виконав і людей відпустив, чим піддав себе переслідуванню за воєнним ордером”, – заявив окупант.

Більш детальні свідчення росіянин готовий надати Міжнародному кримінальному суду. Явку він підписав власноручно, зазначивши, що робить це добровільно без тиску та примусу.

УНІАН