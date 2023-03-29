Експерт вважає, що Путін підставив «хитрого» Лукашенка із ядерною зброєю (відео)

Олег Жданов натякнув, що президент РФ не до кінця довіряє Лукашенку, адже той вже 20 років обманює.

Влада Білорусі не отримає ядерну зброю від Російської Федерації. Москва буде сама контролювати базу, де така зброя буде зберігатися, а Білорусь стане ціллю для НАТО.

“Білорусі не передаються ядерні боєприпаси. Росія ні в якому разі не буде посилювати Лукашенка, тому що він потім цю зброю… Він дуже хитрий хлопець. Він в черговий раз обведе Путіна навколо пальця, і президент РФ залишиться в дурнях. Вже 20 років він його водить по колу, як в цирку на арені. Путін все біжить і біжить, і думає, що він біжить вперед, а насправді його Лукашенко за поводок по колу веде з союзною державою. Якщо Путін передасть йому цю ядерну зброю, то потім Лукашенко може продати Заходу цю зброю в обмін на гарантії безпеки і збереження своєї влади при мінімальних демократичних перетвореннях в Білорусі. Я не виключаю такий варіант, бачачи поведінку Лукашенка, як він викручується з найскладніших ситуацій”, – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Путін ніколи не передасть ядерну зброю Мінську.

“Він туди її затягне “за принципом НАТО”. Базу військову нададуть, бо без відчуження ніхто не повезе ядерну зброю на чужу територію. База або в довгостроковій оренді, або з передачею під юрисдикцію Росії і Росія буде її охороняти”, – вказав експерт.

Водночас Білорусь тепер буде включена до списку першого удару НАТО.

“Не обов’язково це може бути ядерний. Удар може бути і удар конвенціональною зброєю, тобто звичайною, але в разі конфронтації або збройного конфлікту з НАТО, то повірте перший “Томагавк” влучить в бункер, в якому будуть лежати ядерні боєзаряди, щоб ліквідувати загрозу застосування цієї зброї по території країн-членів НАТО”, – підсумував Жданов.

“Передача” Білорусі ядерної зброї Росії – що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, а будівництво сховищ закінчать до 1 липня.

У США заявили, що не бачать ознак розміщення такої зброї на білоруській території. При цьому офіційний Київ зажадав скликати засідання Радбезу ООН через заяву Росії.

Крім того, в Брюсселі закликали Мінськ відмовитися від розміщення ядерної зброї і пригрозили ввести санкції.

Секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається в тому, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю на території Білорусі. // УНІАН