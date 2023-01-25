Експерти МАГАТЕ не виявили на українських АЕС військової техніки та зброї, про яку брехав «розвідник» Путіна

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не знайшли військової техніки на українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння, сказав Гроссі.

“Результат цих перевірок був негативним”, — наголосив він, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

Також Гроссі додав, що по результатам проведених перевірок було складено детальний звіт.

Це другий випадок, коли МАГАТЕ змогло “розвінчати звинувачення в тому, що незаконні і дуже небезпечні речі відбуваються на цих об’єктах”, сказав голова МАГАТЕ, маючи на увазі спростування попередніх звинувачень Росії на адресу України у створенні “брудної бомби”.

Раніше Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що українські військові нібито складують на територіях АЕС (зокрема — на Рівненщині) озброєння та боєприпаси, зокрема ракети для HIMARS. За словами Наришкіна, Україна розраховує,що Росія не завдаватиме ударів по атомних об’єктах, а якщо озброєння здетонують “із вини ракети української ППО, що заблукала”, можна буде звинуватити в цьому Москву.