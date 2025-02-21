Риторика Трампа з кожним днем ​​все більше нагадує методички Кремля

Трамп зайняв абсолютно гостру позицію щодо Зеленського й озвучує її на всіх рівнях – від нарад у Білому домі до виступів та інтерв’ю в американських ЗМІ.

Про це повідомляє агентство AP 21 лютого.

У п’ятницю Трамп продовжив критику Зеленського і заявив, що поїздка міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва минулого тижня у спробі укласти угоду щодо доступу до корисних копалин України була «марною поїздкою».

«Чесно кажучи, я б хотів, щоб він не їздив туди і не витрачав свій час даремно», – сказав Трамп в інтерв’ю “Шоу Брайана Кілміда” на радіо Fox. Він почав критикувати Зеленського за його керівництво країною, зруйнованою війною.

Ведучий Браян Кілмід сказав: «Це Путін винен», на що Трамп відповів: «Я втомився це слухати, ось що я вам скажу».

Трамп продовжив скаржитися на Зеленського і сказав, що «не вважає його дуже важливим, щоб бути присутнім на зустрічах» і що він веде переговори «без карт, і від цього втомлюєшся».

Він сказав, що Путін хоче укласти угоду, і додав: «Йому не потрібно укладати угоду. Тому що якби він захотів, то отримав би всю країну».

Нагадаємо, на думку Трампа, Росія не несе відповідальності за війну, яка спустошила її сусіда. Водночас він вважає, що Україна винна в тому, що Росія вторглася на її територію. Слухати, як Трамп говорив із журналістами про війну, означало чути версію реальності, яка була б невпізнанною на місцях в Україні і, безумовно, ніколи не була б почута від будь-якого іншого американського президента з обох партій, вважає Пітер Бейкер, головний кореспондент Білого дому в газеті The New York Times.

Трамп зазначив, що українські лідери винні у війні, оскільки не погодилися віддати території, і тому, на його думку, вони не заслуговують на місце за столом мирних переговорів, які він розпочав із Путіним.

«Трамп перебуває в процесі здійснення одного з найбільш приголомшливих поворотів в американській зовнішній політиці за останні кілька поколінь – повороту на 180 градусів, який змусить друзів і ворогів кардинально переорієнтуватися», – пише Бейкер. // Дзеркало тижня