Эксперты ОБСЕ: имеющиеся свидетельства могут говорить о крупном военном преступлении и преступлениях против человечности со стороны российских войск

Эксперты ОБСЕ изучили удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе и не нашли подтверждения слов России. Обе атаки названы военными преступлениями

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выпустила доклад о преступлениях, совершенных в Украине после 24 февраля.

Эксперты пришли к выводу, что есть основания говорить о нарушении российскими военными норм международного гуманитарного права (МГП) во время войны. Нарушением МГП признана такжа большая часть действий российских военных на оккупированных территориях. В качестве крайнего примера незаконных действий приводится осада Мариуполя. При этом эксперты оговариваются, что детальную оценку описанным в докладе событиям еще предстоит дать.

В своем докладе ОБСЕ разбирает в том числе события, которые вызвали большой резонанс – удару по роддому и драмтеатру в Мариуполе.

Удар по роддому в Мариуполе. Эксперты пришли к выводу, что атаку на роддом в Мариуполе совершила Россия, причем преднамеренно. Миссия ОБСЕ подчеркивает, что заведение не использовалось в военных целях, как это утверждала российская сторона.

▪️Представители России, в том числе в Совете безопасности ООН, утверждали, что роддом использовался полком «Азов», а мирные жители были предупреждены об ударе заранее. Эти утверждения Москва подтверждала фотографиями и видео с танком и вооруженными людьми якобы на фоне больницы. Однако эксперты пришли к выводу, что здание на фото не совпадает ни с одним из находящихся поблизости от роддома зданий. Предупреждения об атаке также не было, говорится в докладе ОБСЕ. Удар по роддому квалифицируется как нарушение МГП и военное преступление.

Удар по драмтеатру в Мариуполе. Военным преступлением также называется атака на драмтеатр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. В докладе говорится, что по обеим сторонам от театра были нанесены сообщения о том, что внутри находятся дети. Россия настаивает на том, что здание было взорвано украинским батальоном «Азов». Авторы доклада не нашли подтверждений заявлениям Москвы.

В докладе рассматривались события, о которых было известно к 1 апреля. Таким образом эксперты ОБСЕ еще не анализировали убийства мирных жителей в Буче и удар по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек. При этом авторы доклада отмечают, что имеющиеся сейчас свидетельства могут говорить о крупном военном преступлении и преступлениях против человечности со стороны российских войск.

Если бы Россия соблюдала нормы международного гуманитарного права, число убитых и раненых мирных жителей было бы значительно меньше, утверждается в документе.

С украинской стороны также зафиксированы нарушения, говорится в докладе. Особенно обеспокоена миссия ОБСЕ обращением с российскими военнопленными.

▪️Подготовку доклада поддержали 45 из 57 стран ОБСЕ в начале марта. Россия выступала против этого, представитель Москвы при ОБСЕ назвал устаревшими механизмы, по которым готовился отчет. Необходимую экспертам информацию Россия предложила получать из заявлений Минобороны страны.

В начале марта о начале расследования возможных военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине заявил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан. В военных преступлениях российскую сторону также обвиняли многие лидеры западных стран, в том числе после публикации фотографий и свидетельств убийств российскими солдатами мирных жителей в Киевской области. Москва называла эти свидетельства «фейками» и «провокацией». Минобороны регулярно утверждает, что удары наносятся по военным объектам Украины.