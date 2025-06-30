Експерти ООН підтвердили відповідальність Росії за теракт в Оленівці

Встановлені зброя та боєприпаси, які ЗС РФ використали для вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Експерти ООН опублікували змістовний матеріал із доказами того, що саме Росія спланувала і скоїла теракт у виправній колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“У ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки Росія вчинила ганебний терористичний акт. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених, ще близько 130 отримали поранення. Одразу після вибуху Росія звинуватила у цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS”, — ідеться в повідомленні.

Лубінець нагадує, що Міжнародний комітет Червоного Хрестата та ООН висловили готовність розслідувати теракт. Однак уже через 5 місяців місія ООН зі встановлення фактів щодо Оленівки була розпущена через відсутність гарантій безпеки.

“Зі своєї сторони, я неодноразово намагався зустрітися з учасниками Місії ООН, щоб передати матеріали, які є в Україні. Місія жодного разу не погодилася з ними ознайомитися. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що теж отримав відмову. І лише через рік ООН спростувало брехню РФ, заявивши, що теракт в Оленівці “не був спричинений ракетою HIMARS”, — додає Омбудсман.

ООН ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті, навіть попри наявні докази. “Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал з доказами – внутрішній аналіз ООН показав, що саме РФ спланувала і здійснила атаку. Нарешті речі названо своїми іменами”, — наголосив Лубінець.

За словами Уповноваженого, у доповіді встановлена зброя та боєприпаси, які Збройні сили РФ використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуте планування, організація та здійснення вбивства.

Також аналізується перебіг розслідувань з боку Росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України.

“Це важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування. Біль українців за Оленівку країни нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних”, — підсумував Лубінець. // LB.ua