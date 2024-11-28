Екстрені відключення світла можуть тривати до вечора, критична інфраструктура – зі світлом

Екстрені відключення електроенергії в Україні можуть тривати до вечора четверга.

Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

“По всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Відбою поки нема. Деталей теж. Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго естрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз”, – написав він у фейсбуці.

Коваленко нагадав, що в такій ситуації графіки не діють, але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.

Критична інфраструктура наразі зі світлом. // LB.ua