Ердоган похвалився новим БПЛА Bayraktar з українським «серцем» (фото)

Цей безпілотник-винищувач оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії “Мотор Січ”.

Президент Туреччини похвалився безпілотником турецької компанії Bayraktar Kızılelma, виставленим в Національному технологічному центрі Оздеміра Байрактара.

Ердоган поділився фотографією у своєму акаунті в соціальних мережах, не додаючи підписів. В кадрі можна побачити Bayraktar Kızılelma (просто за президентом) та Bayraktar TB3 SİHA.

Kızılelma – нова розробка турецької компанії Baykar, яка зараз проходить етап тестування. Цей безпілотник-винищувач оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії “Мотор Січ”. “Пташка” має довжину майже 15 метрів та розмах крил 10 метрів. Може розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину та перевозити боєприпаси (ракети та бомби) в корпусі.

30 листопада Baykar провела перші льотні випробування Kizilelma, а в січні вже відбувся перший повноцінний політ. // УНІАН