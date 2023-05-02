«Если Украина достигнет успехов и займет территории, их потеря будет объяснима»: роспропаганда готовит пипл к «драпу» ВС РФ

В распоряжении «Медузы» оказалась свежая методичка, подготовленная администрацией президента РФ для российских пропагандистов. В ней государственным и провластным СМИ среди прочего рассказывают, как нужно освещать готовящееся украинское контрнаступление.

Кремль просит пропагандистов «не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО» — и не говорить о том, что «Киев якобы не готов к «контрнаступу». Провластные СМИ, наоборот, должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.

Два источника «Медузы», близких к администрации президента, пояснили, что у такого освещения готовящегося контрнаступления есть простое объяснение:

Если наступление будет неудачным, можно будет говорить: армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет.

Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась.

В этой же методичке Кремль «советует» пропагандистам «не педалировать информацию о суммах средств», которые направляются из российского бюджета на восстановление инфраструктуры на оккупированных и аннексированных украинских территориях. Доподлинно неизвестно, сколько именно РФ потратит на это, — вероятно, сумма превысит один триллион рублей; уже в первом квартале 2023 года дефицит бюджета составил 2,4 триллиона рублей.

Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России «решаются проблемы», — например, о ремонте в школах, детских садах и больницах. Судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь «общественное одобрение».

«Понятно, что проблемы [с экономикой] будут, и понятно, из-за чего. Траты на „спецоперацию“ никуда не денутся. В первую очередь будут резаться расходы на ту же инфраструктуру: получится, что в новых регионах ремонтируют, а в старых — нет. Реакция [жителей российских регионов] понятна: у нас забрали. Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было», — поясняет один из близких к АП источников «Медузы».

Его слова подтверждаются данными внутрироссийского опроса «Левада-Центра» в 2017 году. Тогда значительная доля респондентов (41%) заявляла, что бюджетные вложения в Крым берутся «за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». Больше половины (55%) ответивших так полагали, что власти, финансируя Крым за счет уменьшения социальных расходов российских регионов, действуют неправильно. Более того, по опросам в том же году, 84% россиян выступали против дополнительного финансирования Крыма.

Еще одной «нежелательной темой» для пропаганды неожиданно стали репетиции парада по случаю 9 Мая. В нескольких регионах России «по соображениям безопасности» уже решили полностью отказаться от праздника. Кроме того, в Москве и других городах не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка». Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, отказались комментировать причину такого решения.

Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с «Медузой» предположил, что дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой: «Современные машины, скорее всего, нужны на фронте».

«Медузе» неизвестно, соответствуют ли такие рассуждения действительности, однако Кремль в своей методичке действительно «рекомендует» пропагандистам «не муссировать» тему подготовки к 9 Мая.