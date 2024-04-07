Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України

Якщо інціативу Естонії об’єднати з чеською, то цьогоріч буде можливість відправити в Україну від 2 до 2,5 млн снарядів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв’ю Postimees, що Естонія може закупити для української армії снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярди євро, якщо союзники нададуть на них кошти.

Враховуючи ціни на снаряди, за оцінками Postimees, на таку суму можна закупити приблизно один мільйон снарядів і ракет “Град”. Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, в Естонії є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав продавців боєприпасів.

“На жаль, я не можу уточнити. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим”, — сказав Певкур.

Він наголосив, що є чотири основні сфери: боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, і, як нова сфера, електронна боротьба стала дуже важливою, оскільки російська армія почала використовувати безпілотники у великих кількостях.

“Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є”, — відзначив міністр.

За його словами, в Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України.

“Якщо ми об’єднаємо мільйон снарядів від ЄС, чеську ініціативу, наші закупівельні можливості, а також британські варіанти, то, можу припустити, що цьогоріч в Україну можна буде відправити від 2 до 2,5 млн снарядів”, — сказав Певкур. // LB.ua