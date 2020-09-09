«Это уступка врагу»: представитель ТКГ Гармаш раскритиковал договоренность по «инспекции» позиций ВСУ

Это решение было больше политическим, чем практическим, считает Гармаш

Журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе переговоров по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24» раскритиковал договоренность о совместной инспекции участниками ТКГ и представителями ОБСЕ в районе поселка Шумы на Донбассе.

«Я не вижу смысла проводить инспекцию, если ОБСЕ подтвердила, что там нет никаких позиций. Думаю, что это решение было больше политическим, чем практическим, предотвращающим нарушение перемирия. Надеюсь, результаты смогут оправдать тот резонанс в обществе, который можно назвать стыдом, потому что та сторона уже заявила, что мы выполнили требования Пушилина… Будем судить об этом по результатам «нормандской четверки», — заявил журналист.

По его словам, проведение инспекции – это уступка со стороны Украины.

«Я считаю, что это (инспекция – ред.) уступка с нашей стороны. Если мы делаем уступку, то понятно, что та сторона захочет получить еще. У меня нет информации, для чего это сделано», — отметил Гармаш.

Ранее 9 сентября Офис президента Украины сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. // Сегодня